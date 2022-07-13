Российская пропаганда начинает “переобуваться”: “военкор” РФ подтверждает уничтожение оккупантов и БК в Новой Каховке

Акопова разобрала видео пропагандистов и указала на неточности и откровенное вранье

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Пропагандистка из РФ Карина Акопова в своей соцсети возмутилась действиями своих колег. Она подтвердила уничтожение оккупантов в Новой Каховке. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Акоповой.

“Показательный прецедент. Корреспондент “Звезды” снял репортаж с места удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области. Циничное вранье. Я лично была там и могу уверенно сказать, что бк и техника в месте прилета стояли и стояло много. По показаниям местных жителей детонация продолжалась вплоть до 17:10 по мск. Почему не опубликовать хотя бы имена погибших, не сообщить родным? К чему это замалчивание очевидного? Возникает слишком много вопросов, на которые, подозреваю, никто не ответит. Да и вслух большую часть задавать откровенно страшно”, – пишет Акопова.

Ранее сообщалось, что на территории независимой Украины был уничтожен очередной высокопоставленный офицер армии РФ. Погиб заместитель командира 39 вертолетного полка Виктор Пахольский.