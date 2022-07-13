Путин не объявит мобилизацию в РФ, – ГУР

Глава Кремля не будет инициировать всеобщую мобилизацию в РФ без объявления войны

Время чтения: 34 Секунд

Правительство РФ в ближайшее время не будет прямо оглашать войну Украине, или же мобилизацию внутри страны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает УРА-Информ.

“Путин не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки. Он продолжает так называемую “специальную военную операцию” и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война против Украины и ее народа”, – отметил представитель ГУР МО.

Глава Кремля Владимир Путин, как уточнил Скибицкий, не будет инициировать всеобщую мобилизацию в РФ без объявления войны.

Ранее сообщалось, что в войне оккупационной России против Украины продолжается так называемая оперативная пауза. В результате чего, ВСУ наносят удары HIMARSами по складам с боеприпасов рашистской армии.