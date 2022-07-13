Общество

Из Украины скоро не будут выпускать некоторых женщин: Андрусив предупредил, что произойдет

Бывший советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что уже с 1-го октября далеко не все желающие представительницы прекрасного пола смогут покинуть территорию Украинского государства.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Женщины, вставшие на военный учет с первого октября, не смогут покинуть территорию государства. По словам Андрусива, такие украинки смогут выехать только после того, как получат спецразрешение от военных комиссариатов», – сообщил источник.

Далее было добавлено, что вышеупомянутая инициатива будет осуществляться в таких же рамках, как это в данный момент касается мужчин. Более того, Андрусив уверяет, что речь идет о 2-3000 женщинах, поэтому большинству представительниц прекрасного пола нечего будет бояться.

Тем не менее, в обществе уже произошел резонанс. Девушки начали писать, что такие инициативы несправедливы. Однако во властных кругах продолжают отмалчиваться.

Напомним, Путин подписал указ о раздаче украинцам паспортов РФ: Кива сообщил тревожную новость.

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