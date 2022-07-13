Общество

Гиркин рассказал о целях, по которым ВСУ ударят из “HIMARS”

Россияне публикуют в соцсети уникальные кадры того, как по Тульской области в южном направлении движется эшелон с техникой РК “Точка-У” на которой нет никакой маскировки

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Бывший командир подразделений незаконных вооруженных формирований “ДНР” Игорь Гиркин подтвердил информацию о том что сегодня ночью ВСУ уничтожили базу ПВО неподалеку от временно захваченного Россией Луганском. Об этом пишет УРА-Информ.

“Но ракетные комплексы (даже устаревшие, но боеспособные) – первоочередная цель для противника. И – однажды взяв их “на контроль” средствами космической разведки – “потерять” их далее “дорогие западные партнеры” вряд ли сумеют. А потому – не стоит удивляться, если (вернее – когда) вновь сформированные дивизионы “Точек” будут уничтожены более дальнобойными “Хаймерсами” противника еще на стадии развертывания или вскоре после”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ откровенно боятся Вооруженных сил Украины. Однако, они не имеют смелости признать поражение и уйти.

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