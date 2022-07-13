Общество

Для ВСУ выгодна “оперативная пауза” в войне с Россией, – Гиркин

В ближайшее время каких-либо крупных успехов России на Донбассе ждать не стоит

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В войне оккупационной России против Украины продолжается так называемая оперативная пауза. В результате чего, ВСУ наносят удары HIMARSами по складам с боеприпасов рашистской армии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявления бывшего командира подразделений НВФ “ДНР” Игорь Гиркин.

“Если именно здесь (как многие считают) будут продолжены главные наступательные действия ВС РФ – они вновь сведутся к медленному и кровопролитному (с обеих сторон) “прогрызанию” заранее подготовленных оборонительных позиций. Что – на мой взгляд – противнику также выгодно (поскольку на данный момент он обладает гораздо большим людским ресурсом, а вскоре и оружия тоже привезут в избытке”, – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что расположенная на окраине неподконтрольного Украине Донецка Александровка каждій день находится под сильными обстрелами артилерии. На выезде в  прифронтовую Марьинку стоят куча разбитых танков незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР”.

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