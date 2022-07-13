Беларус незаконно пересек границу Украины, чтобы воевать на нашей стороне

Украина проведёт проверку информации, после чего примет решение о дальнейшей судьбе пограничника

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По сообщению украинской Госпогранслужбы, белорусский пограничник незаконно пересёк границу между государствами для того, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УРА-Информ.

“Мужчина служил в Брестской области и намеревался уйти в Украину вместе с товарищем, однако белорусские пограничники открыли стрельбу, и пересечь границу смог только он один. Что произошло с его другом — неизвестно”, – рассказывает Демченко.

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