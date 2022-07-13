Беларус незаконно пересек границу Украины, чтобы воевать на нашей стороне

Украина проведёт проверку информации, после чего примет решение о дальнейшей судьбе пограничника
По сообщению украинской Госпогранслужбы, белорусский пограничник незаконно пересёк границу между государствами для того, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УРА-Информ.
“Мужчина служил в Брестской области и намеревался уйти в Украину вместе с товарищем, однако белорусские пограничники открыли стрельбу, и пересечь границу смог только он один. Что произошло с его другом — неизвестно”, – рассказывает Демченко.
Ранее сообщалось, что пропагандистка из РФ Карина Акопова в своей соцсети возмутилась действиями своих колег. Она подтвердила уничтожение оккупантов в Новой Каховке.
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