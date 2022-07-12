Жест доброй воли – в российских пабликах паника после взрывов в Новой Каховке

Уже обсуждают, что может произойти дальше.
В российских пабликах все больше подгорает из-за удачных действий ВСУ. Вчера вечером, 11 июля, украинские военные нанесли очередной удар по складах боеприпасов противника в Новой Каховке.
Россияне недоумевают, почему так происходит. Под новостями в пабликах комментарии россиян весьма однозначные. У многих паника, некоторые не понимают, как ВСУ так успешно работают, другие призывают Россию к ответу, пишет УРА-Информ.
“Наше ПВО не справляется с хаймарсами. У американцев очень жесткие технологии”, – пишет один из участников дискуссии.
“Епт, долго ли еще терпеть будем?” – спрашивает россиянин.
“Склады сами уничтожили, жест доброй воли”, – в ироничной форме написал один из комментаторов.
“Долго это бля… будет продолжаться? Что за распи….” – в понятной для многих форме спрашивает россиянин.
“Безысходность” – коротко резюмировал ситуацию один из участников дискуссии.
“Потому, что командиры долб…”, – считает еще один россиянин.
Ранее мы публиковали видео взрывов в Новой Каховке.
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