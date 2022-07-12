“Задача уже невыполнима”: в РФ рассказали о нынешнем отношении Путина к Украине

Сейчас взятие Херсона станет поворотным пунктом

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Отношение главы Кремля Владимира Путина к Украине не изменилось за почти пять месяцев войны. Об этом сообщил российский политолог Андрей Пионтковский, передает УРА-Информ.

“Всем хочу напомнить его статью “Об историческом единстве русских и украинцев“, так называемую, историческую. В ней он отрицал и существование украинского государства, которое “изобрели австро-венгерский штаб и большевики”, и существование самого украинского народа. Мол, нет никакого украинского народа, “мы — один народ” и все”, – подчеркнул политолог.

Глава Кремля, как утверждает Пионтковский, уже прекрасно понимает, что ему не удастся захватить всю Украину.

“Я думаю, что даже такой безумный маньяк как Путин, понял, что захватить всю Украину ему не удастся. После провала блицкрига эта задача уже невыполнима. Но перед ним сейчас стала другая проблема — как удержать собственную власть. Как продать населению какое-то подобие победы”, – добавил он.

Военные РФ прекрасно понимают, что Украина готовится к контрнаступлению.

“Он понимает, что с поступлением масштабного количества западного оружия украинская армия перейдет в контрнаступление, и ни о какой мифической победе говорить уже будет невозможно. Поэтому сейчас его тактическая задача, пока его вооруженные силы на Донбассе потихонечку еще ползут вперед, захватить максимально возможное количество населенных пунктов. Скажем, еще один город. Его максимальная цель — взять Славянск. А потом снова мобилизовать всю свою агентуру для того, чтобы навязать перемирие, прекращение огня, с сохранением им значительной части не только территории Донбасса, но теперь вот и кусочков Херсонской и Запорожской областей. И продать это населению как свою победу. Вот такой у него сейчас план”, – добавил эксперт.

В данный момент взятие Херсона станет поворотным пунктом.

“Одни (русские) хотят взять Славянск, а другие (украинцы) хотят взять Херсон. И вот взятие Херсона — наиболее слабого места в структуре ВС РФ — сейчас станет поворотным пунктом. Оно произведет шокирующее впечатление в России, как и на так называемый, глубинный народ, который верит своему телевизору, так и на ситуацию в бункере, где уже всем будет ясно тогда, что война проиграна, скрыть ничего невозможно. И вот у Путина настанут тогда очень тяжелые времена. Просто мы в ожидании эндшпиля. В расчетах Кремля эндшпилем будет взятие Славянска, и на инерции этого успеха навязывание снова прекращения огня — по существу — раздел Украины”, – добавил политолог.

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