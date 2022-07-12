Как работает украинское ПВО: ВСУ дали ответ

Уже более 2,5 месяцев российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство над контролируемой ВСУ территорией

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Украинская ПВО значительно ограничивает возможности российской авиации. Об этом сообщает спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает УРА-Информ.

“Наша противовоздушная оборона вооружена далеко не самым современным оружием, и мы его используем максимально эффективно. ПС ВСУ работают во время войны при условии, когда нужно постоянно перемещаться, избегать ракетных атак врага. Соответственно и враг, не желая быть сбитым, меняет тактику применения своей авиации”, – отметил Игнат.

Ранее сообщалось, что жители оккупированного Донбасса, которым не удалось выехать на подконтрольную территорию Украины скоро окажутся в катастрофических гуманитарных условиях.