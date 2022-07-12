В РФ заявили о спасении мира от глобальной войны

По словам спикера российской госдумы Володина, Путин якобы спас мир от глобальной войны

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Президент РФ Владимир Путин якобы спас мир от глобальной войны. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

“Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Если бы ни его решение о начале “специальной военной операции”, мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны”, – считает Володин.

Ранее сообщалось, что украинская ПВО значительно ограничивает возможности российской авиации.