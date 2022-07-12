В Москве засекретили информацию об адресах бомбоубежищ

Российский политик рассказал, что обратился в мэрию Москвы с просьбой раскрыть адреса бомбоубежищ в районах, где живут его избиратели

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Власти Москвы назвали адреса бомбоубежищ секретной информацией. Об этом заявил российский адвокат, депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, передает УРА-Информ.

«В связи с тем, что госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам ядерными ударами, очевидно, что возрастает риск нанесения по Москве ответных ударов», – отметил политик.

Адреса бомбоубежищ, сведения об их количестве и состоянии относятся к государственной тайне.

“Страшно представить, к чему может привести такая «секретность», когда в час Х никто не будет знать, куда идти. Будем просить прокуратуру проверить и сооружения и загадочную их «секретность»”, – добавил Ступин.

Ранее сообщалось, что война оккупационной РФ против независимой Украины направлена якобы “не против украинцев”, а “против киевского режима”.