В Кремле обсуждается вопрос ядерного удара по Украине – Арестович

Советник главы ОП считает, что в итоге к этой мере Москва все-таки не прибегнет.

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В российском военно-политическом руководстве обсуждается возможность ядерного удара по Украине. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что такое мнение у него сложилась после того, как ему стали известны некоторые документы по России, которые не доступны обычным людям, пишет УРА-Информ.

“Я вижу некоторые российские документы, которые не все видят. Там дискутируется тема ядерного удара (по Украине) и все сходятся, что это безумие и этого нельзя допустить ни в коем случае. Это дискуссия внутри российского военно-политического руководства”, – сказал он в эфире программы Фейгин Live.

В тоже время он добавил, что такое развитие событий маловероятно. Арестович считает, что Западу сразу же станет известно о таких планах и он обязательно примет ответные меры, ведь непонятно, куда эти ядерные ракеты могут быть направлены.

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