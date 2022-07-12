Общество

В Киеве снова проблемы с экологией: жители столицы сообщили, что чувствуют в воздухе

В Киеве на правом берегу был замечен средний уровень загрязнения воздуха. В ГСЧС объяснили, что в сердце Украины относительно спокойно и не имеется серьезных пожаров. Однако есть свои нюансы.

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Об этой информации сообщили в «ТСН», передает «УРА-Информ».

Выяснилось, на севере области горят торфяники. А ветер просто несет запах дыма в сторону Киева. В то же время показатели атмосферы воздуха в норме. Спасатели советуют при запахе гари закрывать окна и двери своего дома, чтобы рассеялся неприятный запах.

Более того, радиационный фон во всем Киеве так же в норме. До этого, что примечательно, люди начали распространять слухи о выросшем радиационном фоне.

“Смотря на то, что у некоторых людей, имеющие хронические заболевания, живущие на правом берегу, могут испытывать дискомфорт. Нужно просто меньше выходить на улицу и плотно закрывать окна и двери. Но в целом угрозы для здоровья нет”, – сказали эксперты.

К сожалению, пока неясно, станет ли лучше ситуация к 12 июля. Ведь известно, что торфяники могут гореть и несколько дней, а запах гари в какой-то степени держаться еще 3-5 дней.

Напомним, власти обратились к киевлянам с важным заявлением: ГСЧС сказали, куда необходимо звонить.

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