Украинский олигарх передает свой бизнес в пользу государства

В своем заявлении Ринат Ахметов заявил, что это вынужденное решение, которое связано с вступлением в силу закона об олигархах, отметил в заявлении на сайте инвесткомпании SCM

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Украинский олигарх Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса в пользу государства. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Ахметова.

В своем заявлении он сообщил, что это вынужденное решение, которое связано с вступлением в силу закона об олигархах.

“На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Также прекратится деятельность онлайн-медиа МГУ”, – резюмировал Ахметов.

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