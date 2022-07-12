Общество

Стало известно число жителей Донетчины, которые покинули регион

За минувшие сутки были эвакуированы 252 человека

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На подконтрольной части Донецкой области сейчас осталось около 340 тысяч, или же 20,4% местного населения, около 80% жителей региона уже эвакуировались. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УРА-Информ.

«На 24 февраля постоянно проживало 1 млн 670 тысяч населения на подконтрольной территории Донецкого региона. Осталось около 340 тысяч населения», – подчеркнул чиновник.

За минувшие сутки с региона были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов.

Ранее сообщалось, что количество погибших от ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Часов Яре, Донецкой области, снова увеличилось. На данный момент было найдено 33 тела.

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