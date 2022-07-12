Реальность Донецка: местные жители набирают дождевую воду

Когда-то славный город превратился в какое-то село.

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Одной из главных проблем оккупированного Донецка в последнее время является водопроводная вода. У многих жителей города ее фактически нет.

Из-за такой ситуации местным жителям приходится искать все новые и новые способы для того, чтобы набрать воды для своих потреб. Местные телеграм каналы пишут о том, что в Донецке наконец-то пошел дождь и местные жители были рады такому явлению природы, пишет УРА-Информ.

Сообщается о том, что жители Донецка набирали дождевую воду во все, что можно: тазики, вёдра, банки, а некоторые, самые отчаянные мужчины даже умывались под ним благо сила дождя это позволяла.

“Что сказать? Как подумаешь до чего мы докатились, начинается лютая тоска, причем беспросветная ведь вода в нормальном режиме в кране ещё не скоро будет, а о чистой можно только мечтать”, – отмечает один из телеграм каналов города.

Ранее мы писали о том, что россияне убили целую группу жителей ОРДО.