Коллаборант и предатель из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сообщил о том, что глава Кремля Владимир Путин дал возможность всем украинцам получать паспорта Российской Федерации.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Пока Зеленский раздумывает о гражданах Польши, предоставляя им особый статус, Путин думает о жителях Украины. Он дает им возможность получать гражданство Российской Федерации», – написал предатель.

Более того, Кива даже поблагодарил Путина якобы от лица всех украинцев. Но даже на этом экс-депутат не остановился. Он сообщил, что украинцы будут, очевидно, Путину крепкой опорой.

Как минимум, миллионы украинцев были возмущены, когда узнали о подобной инициативе, не говоря уже о настроениях тех людей, чьих близких убили российские оккупанты. Кроме того, пока неизвестно, для чего подобная мера была вообще придумана. Некоторые считают, что Путин хочет устроить референдум на захваченных в Украине территориях. Однако точная информация, увы, пока неизвестна.

Напомним, большинство украинцев считает, что для победы над РФ необходимо более полугода.