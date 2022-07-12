Общество

Плохие прогнозы для армии РФ: россияне поражены огневой мощью HIMARS

Вскоре украинские военные начнут систематически уничтожать военные объекты России, информацию о которых они собирали в последние месяцы

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Российские пропагандисты шокированы огневой мощью американских РСЗО HIMARS. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление “военкора” РФ Романа Сапонькова.

“Так получилось, что вчера наблюдал удар HIMARS по Чернобаевке, Херсон, был практически на глазах. Я много раз был под обстрелом, но поразило, что весь пакет, 5 или 6 ракет, прилетели практически в пятак. Обычно РСЗО ложится по площадям, а на максимальной дальности так и вовсе разлетается веером. Впечатление, конечно, производит, не спорю”, – отмечает пропагандист.

Всего несколько часов спустя, как сообщил Сапоньков, он увидел залп российских “Ураганов”.

“После американцев выглядит несерьезно. Потом посадку обработали гаубицами, тоже промазали”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что арезидент РФ Владимир Путин якобы спас мир от глобальной войны. 

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