Очередная клоунада Пескова: в Кремле объяснили, против кого воюют в Украине

Он признал, что о возможности возобновления переговоров с Украиной речь пока не идёт

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Война оккупационной РФ против независимой Украины направлена якобы “не против украинцев”, а “против киевского режима”. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

“Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации”, – считает Песков.

Ранее сообщалось, что отношение главы Кремля Владимира Путина к Украине не изменилось за почти пять месяцев войны.