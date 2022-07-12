Общество

Новая разработка ученных: первый тест для одновременного обнаружения COVID-19, гриппа и РСВ

Чтобы не делать на будущее большого количества тестов.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый безрецептурный диагностический тест, который может выявлять широкий спектр вирусов, вызывающих респираторные симптомы, сходные с COVID-19, включая РСВ и грипп.

Должностные лица FDA рассматривают это как еще один шаг к широкой диагностической поддержке посредством надежного домашнего тестирования, пишет УРА-Информ.

В дополнение к SARS-CoV-2 и RSV тест под названием «RT-PCR DTC» также выявляет вирусы гриппа A и B. Пациенты могут взять образец мазка из носа дома и отправить его в тестовую компанию для тестирования. Результаты передаются через веб-портал, и медицинский работник проверяет, являются ли они положительными, отрицательными или недействительными.

Домашний набор для отбора проб можно приобрести онлайн или офлайн. Он предназначен для людей старше 2 лет.

«Этот мультианализный тест позволяет потребителям легче определить, инфицированы ли они SARS-CoV-2, гриппом или RSV», — говорится в сообщении FDA. Полученные результаты могут помочь вам определить, следует ли вам самоизолироваться или принять другие меры по охране здоровья.

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