Общество

Катастрофа на Донбассе: дончане радуются дождю, чтоб набрать воды и помыться

Самые отчаянные мужчины даже моются под дождем

Время чтения: 28 Секунд

В Донецке пошел дождь, и теперь люди могут помыть посуду, ведь централизированное водоснабжение у них отстутствует. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на донецкий паблик “Донбасский кейс”.

Люди, что проживают на оккупированных рашистами территориях, набирают дождевую воду во все, что можно: тазики, вёдра, банки.

“Что сказать? Как подумаешь до чего мы докатились, начинается лютая тоска, причем беспросветная. Ведь вода в нормальном режиме в кране ещё не скоро будет, а о чистой можно только мечтать”, – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса в пользу государства.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Где Путин остановится в Украине: Гайдай дал четкий ответ

Путин имеет несколько целей на Донбассе и будет отправлять резервы на основные направления в Славянск и Бахмут

В Москве засекретили информацию об адресах бомбоубежищ

Российский политик рассказал, что обратился в мэрию Москвы с просьбой раскрыть адреса бомбоубежищ в районах, где живут его избиратели

Очередная клоунада Пескова: в Кремле объяснили, против кого воюют в Украине

Он признал, что о возможности возобновления переговоров с Украиной речь пока не идёт

“Задача уже невыполнима”: в РФ рассказали о нынешнем отношении Путина к Украине

Сейчас взятие Херсона станет поворотным пунктом

В Киеве снова проблемы с экологией: жители столицы сообщили, что чувствуют в воздухе

В Киеве на правом берегу был замечен средний уровень загрязнения воздуха. В ГСЧС объяснили, что в сердце Украины относительно спокойно и не имеется серьезных пожаров. Однако есть свои нюансы.

Путин подписал указ о раздаче украинцам паспортов РФ: Кива сообщил тревожную новость

Коллаборант и предатель из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сообщил о том, что глава Кремля Владимир Путин дал возможность всем украинцам получать паспорта Российской Федерации.