Катастрофа на Донбассе: дончане радуются дождю, чтоб набрать воды и помыться

Самые отчаянные мужчины даже моются под дождем

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В Донецке пошел дождь, и теперь люди могут помыть посуду, ведь централизированное водоснабжение у них отстутствует. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на донецкий паблик “Донбасский кейс”.

Люди, что проживают на оккупированных рашистами территориях, набирают дождевую воду во все, что можно: тазики, вёдра, банки.

“Что сказать? Как подумаешь до чего мы докатились, начинается лютая тоска, причем беспросветная. Ведь вода в нормальном режиме в кране ещё не скоро будет, а о чистой можно только мечтать”, – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса в пользу государства.