Общество

Известный экстрасенс рассказал, какаю судьба будет у Крымского моста

Макс Гордеев высказал свое мнение об этом мосте.

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Крымский мост, судьбу которого так много обсуждают в последнее время, все-таки взорвут. Такое мнение высказал известный украинский экстрасенс Макс Гордеев.

Он рассказал о том, что во сне увидел, как взрывают этот мост. Также он заявил о том, что в последнее время ему снятся сны совсем другого характера, более позывные для Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

“Я видел во сне, что его взрывают. Тишина и внезапный взрыв. Кстати, если поначалу мне снились тяжелые сны, то сейчас все гораздо позитивнее. Сейчас мне снится, что люди становятся другими, иначе начинают “воевать”. Через сны я вижу большое количество энергии и многое сбывается. Еще до войны мне снилось вторжение России…” – заявил он

Также он добавил, что ему также снятся сны о том, что в Россию летят ракеты, даже по Москве, но он считает, что этот сон не нужно трактовать буквально, речь идет больше о том, что Москва будет получать сильный шквал фидбеков, потому что Путин наделал с Украиной.

Ранее мы сообщали, что около Крымского моста начали выстраивать серьезную оборону.

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