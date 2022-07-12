Где Путин остановится в Украине: Гайдай дал четкий ответ

Путин имеет несколько целей на Донбассе и будет отправлять резервы на основные направления в Славянск и Бахмут

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Оккупанты в Украине остановятся только там, где их остановят Вооруженные Силы Украины. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

“Уже видим, что они накапливают резервы для того, чтобы пустить их в наступление в Донецкой области. Это будет несколько направлений – одно из них, действительно, Славянск, второе – Бахмут. Бахмут уже обстреливается очень мощно. Как и Славянск”, – заявил Гайдай.

Никакие переговоры и договоренности, как считает Гайдай, с главой Кремля не будут работать, так как Россию нужно останавливать только военным путем.

“На самом деле Путин остановится только там, где его остановят. Никакие переговоры, никакие договоренности с Путиным работать не будут. Он может на определенное время взять паузу, сделать переформатирование, передислокацию, но через некоторое время он все равно продолжит эту войну. Поэтому его надо останавливать здесь”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что Власти Москвы назвали адреса бомбоубежищ секретной информацией.