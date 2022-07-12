Общество

Что ждет жителей, оставшихся на захваченнных РФ территориях Донбасса: Гайдай дал ответ

Магистральные газовые трубы дотла выгорели, а всю систему водоснабжения, располагавшуюся в Белогоровке, войска РФ взорвали, в результате чего миллион абонентов остались без воды

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Жители оккупированного Донбасса, которым не удалось выехать на подконтрольную территорию Украины скоро окажутся в катастрофических гуманитарных условиях. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

“Гуманитарная катастрофа там будет 100% даже не 90. Когда они атаковали города, они их месяцами расстреливали. Всем, что только у них есть на вооружении. Они за это время разбили всю инфраструктуру”, – отметил Гайдай.

Все трубы водоснабжения и канализации, как отметил глава Луганской ОВА, полностью разбиты.

“Это не восстановишь за неделю или месяц. Я даю гарантию, что они не справятся с этим до зимы. Что будет с городами, отоплением – это вообще катастрофа. Вся система будет сломана, ее разорвет”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной части Донецкой области сейчас осталось около 340 тысяч, или же 20,4% местного населения, около 80% жителей региона уже эвакуировались.

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