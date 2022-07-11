Власти выступили с важным сообщением для жителей оккупированных территорий

Обращение касается жителей Запорожской и Херсонской областей.
Украинские власти выступили с важным обращением к жителям оккупированных территорий. Речь касается украинцев, которые проживают в Запорожской и Херсонской областях.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев покинуть оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Она заявила, что это необходимо для того, чтобы ВСУ во время контрнаступления не подвергали опасности гражданское население, пишет УРА-Информ.
“Это необходимо, чтобы ВСУ во время наступательных действий не подвергали опасности гражданское население”, – пояснила чиновник в эфире телемарафона. Она призвала граждан выезжать по любым направлениям, даже через оккупированный Крым.
В тоже время она отметила, что 30% населения временно оккупированных Россией районов не проходят так называемую “фильтрацию”, устроенную захватчиками.
Отметим, что ранее власти уже обращались с подобным обращением к жителям Херсонской области. Отмечается, что те, кто не может покинуть оккупированную территорию, должны позаботиться об укрытиях, еде и воде.
Ранее в Минобороны Украины предупредили о планах РФ на Запорожье.
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