Общество

В Украине начали штрафовать за курение: источник предупредил, какие меры ждут нарушителей

Не так давно Верховная Рада приняла закон, который предусматривает штрафы за курение в не отведенных для этого местах. Более того, вышеупомянутый закон распространяется не только на типичную табачную продукцию, но также и на электронные сигареты наряду с системами нагревания табака.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

Так, известно, что уже 11 июля закон о запрете курения в общественных местах вступает в силу. Нарушителям грозит штраф от 51 до 171 гривен. Что примечательно, если будет иметь место инцидент повторного нарушения, то штраф будет увеличен в разы – вплоть до 340 гривен.

В обществе же по-разному отнеслись к подобной инициативе. С одной стороны, люди пишут о том, что помимо демонстрации неправильного образа жизни, курильщики еще будут вредить здоровью тех, кто стоит рядом. Однако, с другой стороны, некоторые личности пишут, что это сильно ущемляет права людей, которые хотят курить в привычных для себя местах.

Впрочем, слишком много шума не было из-за вышеупомянутой инициативы. Некоторые даже думают, что определенные люди смогут благодаря таким запретам вести здоровый образ жизни.

Напомним, оккупанты все еще не сумели захватить всю Луганскую область.

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