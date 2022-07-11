В МВД прокомментировали раздачу повесток на блок-постах

Такие действия согласованы с ВСУ.

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Многие в последнее время в социальных сетях обсуждают вопрос правомерности выдачи полицией повесток на блок-постах и других публичных местах. На этот вопрос ответил глава МВС Денис Монастырский.

Он заявил, что на сегодняшний день все силы безопасности и обороны помогают Вооруженным силам Украины и такие действия осуществляются исключительно по просьбе ВСУ, пишет УРА-Информ.

“Закон требует, что человек должен находиться на соответствующем учете, если бесспорно ВСУ требуют, чтобы человек находился на таком учете, этот учет должен быть обеспечен. Но, как вы видите последняя позиция, которая была высказана президентом Украины очень четко, что никакой проблемы в передвижении между областями не должно быть. Это я в первую очередь говорю, должна быть сознательная позиция каждого гражданина призывного возраста”, – заявил Монастырский в эфире телемарафона.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны Украины предупредили о планах РФ на Запорожье.