Россияне готовятся к наступлению: Ведется сильный артиллерийский огонь

По данным Института военных исследований США (ISW) это может произойти очень быстро.

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Россияне готовятся к новому наступлению. По данным Института военных исследований США (ISW), оккупационные силы находятся в боевой паузе, но все еще ведут сильный артиллерийский огонь в ключевых районах, чтобы подготовить почву для дальнейших операций.

Они также организуют атаки в ограниченном масштабе, чтобы найти возможные слабые места в украинской обороне, пишет УРА-Информ.

«Оперативный перерыв не означает полного прекращения боевых действий, но теперь эти мероприятия носят скорее подготовительный характер», — говорится в последнем отчете Института военных исследований.

«Российские войска, вероятно, будут активизировать ракетно-артиллерийские удары северо-западнее Бахмута в Донецкой области, желая отрезать город от ключевых наземных коммуникаций», — подчеркнули эксперты ISW.

В воскресенье россияне провели ограниченную разведывательную операцию к северо-западу от Славянска, а также неудачную наземную атаку к северу от Донецка.

Российское военное командование продолжает формировать специальные отряды из добровольцев и лиц, завербованных частными военными компаниями. «К ним относятся, в частности, преступники и мужчины старше верхнего предела для традиционной воинской повинности», — говорится в сообщении.

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