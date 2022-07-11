Большинство украинцев считает, что для победы над РФ необходимо более полугода

За этот результат проголосовало большинство респондентов.

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Социологическая группа “Рейтинг” провела очередной опрос среди украинцев по поводу войны с Россией. Директор социологической группы “Рейтинг” Алексей Антипович подвел итоги пороса.

В эфире телемарафона он рассказал, что большинство украинцев – 57% считают, что для победы в войне Украине нужно более шести месяцев, пишет УРА-Информ.

В тоже время 25% опрошенных украинцев считают, что для победы в войне Украине понадобится несколько месяцев. При этом, еще в марте 60 процентов украинцев считало, что для победы понадобится одна неделя или максимум несколько недель.

“Это определенный тренд, потому что украинцы увидели, что войну выиграть за несколько недель невозможно… На самом деле это хорошо, это рационализация, это заставляет людей “стать на землю”, найти себя во время войны и двигаться дальше”, – сказал он.

При этом, как и раньше, практически все украинцы, 93 процента, считают, что Украина победит в этой войне.

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