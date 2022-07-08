Жданов рассказал, за сколько дней можно взять в осаду Херсон

Эксперт отметил, что для таких действий потребуется всего лишь два дня.

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При необходимой технике и количестве войск можно всего лишь за два дня взять в осаду Херсон. Такое мнение высказал военный эксперт Олега Жданов.

После этого ВСУ должны будут провести спецоперацию по зачистке города или же выставить ультиматум оккупантам с требованием сдаться. Жданов отмечает, что в случае осады города расположенный рядом с ним Антоновский мост через Днепр нужно “отрезать” для врага, пишет УРА-Информ.

“Тогда у них остается [для отступления] только река Днепр, на веслах, лодках… Личный состав можно вывезти, но надо брать в огневой мешок. Артиллерия должна работать по Днепру и не давать группировке выйти. Такой вариант можно рассматривать, но самое главное – наличие резерва, необходимых сил и средств для того, чтобы обложить город”, – пояснил эксперт.

Он добавил, что на данный момент ВСУ на этом направлении не контр наступают, а предпринимают контрнаступательные действия.

Ранее боец ВСУ и активист Карась рассказал, когда освободят Херсон.