В Минобороны Украины предупредили о планах РФ на Запорожье

Россияне на этом направлении усиливаются по меньшей мере 5 БТГ

Время чтения: 25 Секунд

Оккупационные войска РФ в ближайшее время могут сделать попытку провести наступление на Запорожье. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона, передает УРА-Информ.

Рашисты на этом направлении усиливаются по меньшей мере 5 БТГ.

“На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении “Великая Новоселовка – Покровское” с целью окружения наших подразделений”, – отметила Маляр.

Ранее сообщалось, что ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса за последние 8 лет – это и есть изоляция и геноцид.