В Курской области серьезно готовятся к бомбардировке, призывая жителей заклеивать окна. Жители Российской Федерации весьма по-особенному отнеслись к данной новости.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», собравший соответствующий материал, передает «УРА-Информ».

В местных сообществах Курской области появляются так называемые «мемуары» о том, как должны вести себя мирные жители во время обстрелов. В том, что в РФ будут обстрелы, сомнений нет.

Россиянам рекомендуется «в связи со сложившейся ситуацией» заклеивать окна домов и хозяйственных построек прозрачным скотчем, а также готовить убежища и наводить порядок в подвалах.

В комментариях к критике жители приграничных населенных пунктов пишут, что их подвалы давно превратились в болота: в них полно плесени, влаги, насекомых и их невозможно быстро очистить.

«Мы сами живем в Севском, и здесь тоже не менее ужасно». Так что я не только об этом», «Извините, но сигнализация работает и кто виноват…», «Ладно, заклейте окна, изолентой, изолентой, про крышу никто не подумал», — пишут россияне. .

Другой тип граждан РФ – те, кто сомневается и не понимает, что идет война, требуют объяснений, откуда госуправления получили информацию о готовящихся бомбежках.

Официально, кстати, ни один горсовет Курской области, кроме Глушковского района, доклада о поведении во время войны не выпускал.

Напомним, Россия намерена ввести войска в еще одну страну: в The Times сообщили, куда именно.