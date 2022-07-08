Общество

В Курской области готовятся к новым взрывам: реакция россиян не заставила себя долго ждать

В Курской области серьезно готовятся к бомбардировке, призывая жителей заклеивать окна. Жители Российской Федерации весьма по-особенному отнеслись к данной новости.

Время чтения: 55 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», собравший соответствующий материал, передает «УРА-Информ».

В местных сообществах Курской области появляются так называемые «мемуары» о том, как должны вести себя мирные жители во время обстрелов. В том, что в РФ будут обстрелы, сомнений нет.

Россиянам рекомендуется «в связи со сложившейся ситуацией» заклеивать окна домов и хозяйственных построек прозрачным скотчем, а также готовить убежища и наводить порядок в подвалах.

В комментариях к критике жители приграничных населенных пунктов пишут, что их подвалы давно превратились в болота: в них полно плесени, влаги, насекомых и их невозможно быстро очистить.

«Мы сами живем в Севском, и здесь тоже не менее ужасно». Так что я не только об этом», «Извините, но сигнализация работает и кто виноват…», «Ладно, заклейте окна, изолентой, изолентой, про крышу никто не подумал», — пишут россияне. .

Другой тип граждан РФ – те, кто сомневается и не понимает, что идет война, требуют объяснений, откуда госуправления получили информацию о готовящихся бомбежках.

Официально, кстати, ни один горсовет Курской области, кроме Глушковского района, доклада о поведении во время войны не выпускал.

Напомним, Россия намерена ввести войска в еще одну страну: в The Times сообщили, куда именно.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

У РФ “снарядний голод”: скільки складів боєприпасів військ РФ було знищено ЗСУ за останні тижні

Западные политики сначала дают небольшое количество оружия, чтобы посмотреть, справляются ли украинцы и насколько хорошо

В Минобороны Украины предупредили о планах РФ на Запорожье

Россияне на этом направлении усиливаются по меньшей мере 5 БТГ

Путин объяснил, почему начал “спасать” Донбасс

В ОРДЛО за последние 8 лет – это якобы и есть изоляция и геноцид

СБУ будут «копать» под командование ВСУ: в Офисе Президента решили устроить серьезные перемены

Служба безопасности Украины получила соответствующие указания от властей касательно того, чтобы правоохранители принялись искать определенного рода материал на «высоких» представителей Вооруженных сил.

Глава дипломатии ЕС сделал важное заявление по Украине

На вступительном заседании глав МИД G20 Боррель заявил, что система многосторонних отношений сейчас находится под небывалым давлением в тот момент, когда больше всего в ней нуждаются

Оккупанты все еще не сумели захватить всю Луганскую область

ВСУ все ещё удерживают свои позиции в Луганской области.