В Беларуси угрожают нанести удары по объектам Польши

В случае начала конфликта с НАТО “первой целью Беларуси станет территория Польши”

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Генштаб Беларуси пригрозил нанести ряд ударов по Польше. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба РБ Руслан Косыгин, передает УРА-Информ.

“Территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно: центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры”, – заявил он.

Удары по этим объектам, как сообщил Косыгин, будут нанесены, если “НАТО попробует разговаривать с Беларусью с позиции силы”.

Ранее сообщалось, что слова главы Кремля о том, что «Россия на Украине ещё всерьёз ничего не начинала» – это банальное неуважение к русской армии.