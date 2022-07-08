У РФ “снарядний голод”: скільки складів боєприпасів військ РФ було знищено ЗСУ за останні тижні

Западные политики сначала дают небольшое количество оружия, чтобы посмотреть, справляются ли украинцы и насколько хорошо

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Российские оккупанты в Украине только за последние недели потеряли примерно 20 больших и малых складов боеприпасов. Об этом заявил военный корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко, передает УРА-Информ.

“Несколько на Донбассе и еще часть в Херсонской области. Мы практически каждый день видим российские склады, которые подрываются на Донбассе. Это огромная кампания, которую начала Украина. Сейчас мы уже можем констатировать, что россияне потеряли практически все большие склады боеприпасов. Это уже очень сильно подрывает российскую логистику, очень сильно усложняет подвоз боеприпасов. Да, в самой России количество боеприпасов просто бесконечно, но логистика крайне усложняется”, – сообщил Пономаренко.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ в ближайшее время могут сделать попытку провести наступление на Запорожье.