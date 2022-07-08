СБУ будут «копать» под командование ВСУ: в Офисе Президента решили устроить серьезные перемены

Служба безопасности Украины получила соответствующие указания от властей касательно того, чтобы правоохранители принялись искать определенного рода материал на «высоких» представителей Вооруженных сил.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента доложил, что ОП дал указ СБУ активно копать под военное командование. Конфликт Зеленского с Залужным все еще актуален. Кроме того, противостояние некоторых политических лиц вышло на новый уровень», – сообщил в начале источник.

Затем он добавил, что СБУ должны обнаружить цепочку по продаже вооружения в армии. Это, в свою очередь, по задумке спровоцирует скандал в социуме. Как итог – увольнение Залужного.

«На Банковой выражают уверенность, что именно вышеупомянутый трек должен полноценно дискредитировать Главкома ВСУ. Причина подобного слива – это то, что Залужный ведет самостоятельную политику с представителями Пентагона», – заключил источник.

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