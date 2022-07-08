Путин объяснил, почему начал “спасать” Донбасс

В ОРДЛО за последние 8 лет – это якобы и есть изоляция и геноцид

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Ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса за последние 8 лет – это и есть изоляция и геноцид. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает УРА-Информ.

“Люди там оказались между небом и землей. У них многих не было паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет. Не могли послать детей учиться”, – отметил Путин.

Стоит отметить, что жителей оккупированного Донбасса никто не лишал украинских паспортов, а квазиобразование “ЛДНР” появилось по непосредственной указке главы Кремля.

Ранее сообщалось, что о страхе верхушки Кремля перед гражданами РФ рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж.