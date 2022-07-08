Общество

Оккупанты все еще не сумели захватить всю Луганскую область

ВСУ все ещё удерживают свои позиции в Луганской области.

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Российские оккупанты все еще не сумели полностью оккупировать Луганскую область. Такое заявление сделал глава Луганской ОВА Гайдай.

Он заявил о том, что россияне артиллерией уничтожают окрестные села, чтобы добиться своей цели. Как и всегда их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах, пишет УРА-Информ.

“По Белогоровке и Золотаровке стреляют из всего, что есть. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области”, – заявил Гайдай.

Он добавил, что похожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся вблизи границы с Луганщиной.

Он также отметил, что из Лисичанска украинские войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери.

Ранее мы сообщали, что боец ВСУ и активист Карась рассказал, когда освободят Херсон.

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