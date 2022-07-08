Кремль боится не только НАТО и Украину, но и население РФ

Кремль уже опасается и своего населения

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О страхе верхушки Кремля перед гражданами РФ рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж на телеканале “Эспрессо”. Об этом пишет УРА-Информ.

Кремль, как мообщил Маломуж, уже опасается и своего населения.

“А тогда, может быть, и против Путина. Российская верхушка уверенно заявляет, что все будет исполнено, но мы уже видим, что мобилизационных резервов нет. Если они уже пошли по колониям, это признак того, что негде брать резервы. Объявление войны выльется в очень негативную ситуацию, ведь кремль лжет о победах”, – считает Маломуж.

Ранее сообщалось, что слова главы Кремля о том, что «Россия на Украине ещё всерьёз ничего не начинала» – это банальное неуважение к русской армии.