Общество

Глава дипломатии ЕС сделал важное заявление по Украине

На вступительном заседании глав МИД G20 Боррель заявил, что система многосторонних отношений сейчас находится под небывалым давлением в тот момент, когда больше всего в ней нуждаются

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Агрессия российских оккупантов против суверенной Украины – это не просто война, которая касается Европы, а международный конфликт чрезвычайной серьезности. Об этом сообщает глава дипломатии ЕС Жозепь Боррель, передает УРА-Информ.

“Сегодняшняя встреча министров иностранных дел G20 происходит в особо серьезном контексте после развязанной Россией ужасной войны против Украины и эта агрессия является грубым нарушением международного права”, – отметил он.

Это приводит, как отметил Боррель, к фрагментации мирового порядка. Также война в Украине ставит под угрозу глобальное экономическое восстановление.

“Никто не может жить безопасно в мире, где незаконное применение силы “нормализуется”. Я призываю всех помочь прекратить войну, восстановить суверенитет Украины и обеспечить сдерживание глобальных последствий”, – добави он.

Ранее сообщалось, что о страхе верхушки Кремля перед гражданами РФ рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж на телеканале “Эспрессо”.

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