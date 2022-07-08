Общество

Боец ВСУ и активист Карась рассказал, когда освободят Херсон

Это может произойти раньше, чем планировалось.

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Освобождение оккупированного Херсона может произойти раньше, чем планировалось. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, общественный деятель и активист Евгений Карась.

В интервью изданию Апостроф он заявил о том, что уже в этом месяце могут начаться приятные новости в плане освобождения единственного областного центра, который оккупировал противник, пишет УРА-Информ.

“Представители ГУР оценили, что, возможно, Херсон будет освобожден в более короткие сроки, чем мы это планировали, и что с высокой вероятностью уже в июле будут хорошие новости. Если я не ошибаюсь, это Кирилл Буданов лично говорил. И это публичная и официальная оценка положения дел, в частности, по Херсонскому направлению”, – сказал он.

При этом он считает, что противник боится наступления ВСУ именно на этом направлении и на Запорожском. Карась заверил, что ВСУ хватает западного оружия для продвижения вперед.

Ранее мы сообщали, что в РФ ожидаются большие пертурбации на местах.

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