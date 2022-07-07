Зеленский рассказал о продвижении ВСУ: где выбили оккупантов

На юге нашей страны, в оккупированных районах, российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Об этом пишет УРА-Информ.

Зеленский также напомнил украинцам, что на юге Украины, в оккупированных районах, российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем. Оккупанты блокируют доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube.

“Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами, – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся”, – призвал глава государства Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал передачу 10 самоходных артиллерийских систем украинской армии.