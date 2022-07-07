Вместо зарплаты – повестки, вместо работы – война: на Луганщину пришел “русский мир”

Враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, за счет северодончан и лисичан, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-либо задачи

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Российские оккупационные войска на захваченной украинской Луганщине накапливают силы среди местных жителей. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы Северодонецкой ОВА Сергея Гайдая.

«Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает “новая родина”, – рассказал глава Северодонецкой ОВА Сергей Гайдай.

Ранее сообщалось, что в Кремле продолжают готовить экономику РФ к затяжной войне в Украине.