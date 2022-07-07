Общество

В Мариуполе пациентам проводят ампутацию: названы причины

Отсутствие врачей и медпрепаратов приводит к инвалидизации населения – вместо лечения людям отрезают конечности

Время чтения: 35 Секунд

В захваченном оккупационніми войсками РФ Мариуполе из-за недостатка лекарств и медицинского оборудования уровень медицині снизился до средневекового.  Об этом сообщает горсовет Мариуполя, передает УРА-Информ.

“Яркий пример: недавно один из жителей поранился во время стрижки ногтей. В результате была занесена инфекция. Врачам, из-за отсутствия медикаментов, пришлось провести ампутацию. В XXI веке человек остался без пальца из-аз обычного пореза!”, – сказано в сообщении.

Такие “решения”, как уточнили в мєрии, принимаются постоянно.

“Лечение невозможно, поэтому людей просто калечат. Такой “русский мир” принесли оккупанты в наш город”, – добавили в ведомстве.

Раньше сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Эксперт рассказал, когда именно может измениться ситуация на фронте

Важным в этом плане станет август месяц.

“У нас – война”: Зеленский поведал о своих отношениях с Генштабом

Зеленский уточнил, что не имеет никаких недоразумений с Генштабом

Россияне массово бегут из Запорожской области: что происходит

Все из-за обстрелов складов оккупантов в этом регионе.

Российские войска перешли в режим оперативного простоя – ISW

Однако это не значит, что война остановилась.

Мобилизация уже скоро? – В Москве начали выдавать повестки с военкомата

Похоже, что желающих воевать в Украине не так много.

На фронтах ничего особо не происходит, – Арестович

Есть отдельные тактические движения в районе Харькова, Изюма, Попасной