Отсутствие врачей и медпрепаратов приводит к инвалидизации населения – вместо лечения людям отрезают конечности

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В захваченном оккупационніми войсками РФ Мариуполе из-за недостатка лекарств и медицинского оборудования уровень медицині снизился до средневекового. Об этом сообщает горсовет Мариуполя, передает УРА-Информ.

“Яркий пример: недавно один из жителей поранился во время стрижки ногтей. В результате была занесена инфекция. Врачам, из-за отсутствия медикаментов, пришлось провести ампутацию. В XXI веке человек остался без пальца из-аз обычного пореза!”, – сказано в сообщении.

Такие “решения”, как уточнили в мєрии, принимаются постоянно.

“Лечение невозможно, поэтому людей просто калечат. Такой “русский мир” принесли оккупанты в наш город”, – добавили в ведомстве.

Раньше сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области.