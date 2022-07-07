Общество

В Лисичанске и Северодонецке уже началась “мобилизация”: оккупанты выманивают местных жителей

Те, кто был рад приходу россиян, наверное, изменит свое мнение.

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В оккупированных недавно Северодонецку и Лисичанску начались новые проблемы. Оккупанты “мобилизуют” местное население.

Глава Луганской областной военной администрации в своем телеграм канале сообщил, что российские оккупанты накапливают силы среди местных в захваченных городах. При этом россияне различными способами заманивают местных жителей на “службу”, пишет УРА-Информ.

“Недолгой была вера в “асвабадителей” у тех, кто оставался в Луганской области целенаправленно… Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает “новая родина”, – отмечает Гайдай.

Он добавил, что именно за счет местных жителей россияне планируют увеличить свое преимущество в количестве.

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