Общество

“У нас – война”: Зеленский поведал о своих отношениях с Генштабом

Зеленский уточнил, что не имеет никаких недоразумений с Генштабом

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Президент Украинского государства Владимир Зеленский опровергает наличие каких-либо недоразумений с Генеральным штабом ВСУ. Об этом заявил сам глава государства во время совместного брифинга с премьер-министром Ирландии Михолой Мартином, передает УРА-Информ.

“У нас – война и мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки, они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единство, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем. Ошибки надо исправлять, вот и все”, – заявил шестой глава Украины.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области.

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