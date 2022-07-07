Общество

Россияне массово бегут из Запорожской области: что происходит

Все из-за обстрелов складов оккупантов в этом регионе.

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Российские оккупанты массового покидают склады в Запорожской области. Все из-за того, что украинские военные в поладнее время успешно выносят склады оккупантов.

В Запорожской военной администрации сообщили, что больше всего оккупанты боятся ударов ВСУ реактивными системами залпового огня Himars, пишет УРА-Информ.

“По информации украинской разведки, после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов оккупантов из высокоточного оружия, на временно оккупированной территории Запорожской области, у армии оккупанта началась паника”, – говорится в сообщении.

Также там пишут о том, что русские военные массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники. Поэтому на оккупированные территории Запорожской области прибыло подразделение ФСБ России.

Там начались обыски из-за того, что коло 30 военных покинули места дислокации подразделений. Они обвиняются в дезертирстве.

Ранее эксперты озвучили названия двух городов, битва за которые станет решающий в войне в Украине.

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