Российские войска перешли в режим оперативного простоя – ISW

Однако это не значит, что война остановилась.

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Российские войска в Украине, вероятно, перешли в режим оперативного простоя и ограничиваются маломасштабными операциями по восстановлению истощенных сил, оценил ситуацию Американский институт военных исследований (ISW).

Впервые за 133 дня войны российские власти в среду не объявили о каких-либо территориальных победах, что подтверждает более ранние предположения ISW о том, что у российских войск есть оперативная передышка после взятия под контроль Лисичанского в Луганской области на востоке Украины, говорится в последнем отчете института, пишет УРА-Информ.

По данным ISW, в течение последних 24 часов российские силы продолжали проводить безуспешные атаки ограниченного масштаба по всем направлениям. Оперативный перерыв не предполагает прекращения всех боевых действий. Это означает, однако, что россияне ограничатся мелкомасштабными операциями, они попытаются подготовить почву для более крупных наступательных операций и восстановить боеспособность, считают эксперты.

Российские войска в среду провели наступательные операции севернее Харькова, а также северо-западнее и восточнее Славянска в Донецкой области. Также пытались подойти к Северску со стороны границы Луганской и Донецкой областей и к Бахмуту с юга.

Ранее эксперты озвучили названия двух городов, битва за которые станет решающий в войне в Украине.