Президент рассказал о продвижении ВСУ

Власти Украины не отдадут землю – вся суверенная территория Украины будет украинской

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Украинская армия продвигаэтся на нескольких тактических направлениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

“Наконец чувствуется, что мощно заработала западная артиллерия. Ее точность такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые очень важны для логистики оккупантов. Это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность их снабжения”, – отметил президент Украины.

Правительство и народ Украины не отдадут землю – вся суверенная территория Украины будет украинской, уверил президент.

Ранее сообщалось, что в захваченном оккупационніми войсками РФ Мариуполе из-за недостатка лекарств и медицинского оборудования уровень медицины снизился до средневекового.