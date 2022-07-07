Немцы считают, что украинцы должны пойти на территориальные уступки ради мира: новый соцопрос

Жителей Германии решили спросить, как можно закончить войну в Украинском государстве. Выяснилось, что почти половина немцев проголосовали за вариант касательно отдачи территорий оккупанту Российской Федерации.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«47% Германии считают, что Украине необходимо отдать часть своей территории России для того, чтобы достичь мира. Об этом говорится в результатах соцопроса, который провел немецкий телеканал RTL. В то же время 41% людей считает, что вышеупомянутое не станет решением проблемы. 12% людей и вовсе решили ничего не отвечать», – сказано в сообщении.

Далее источник задал риторический вопрос о том, почему бы Германии не отдать Берлин России. Очевидно, немало украинцев считают аналогичным образом, поскольку многие поставили под постом возмутительные смайлики. В свою очередь, аналогичный соцопрос в Украине показал, что больше 60% людей против сдачи территорий ради мира.

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