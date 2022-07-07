На фронтах ничего особо не происходит, – Арестович

Есть отдельные тактические движения в районе Харькова, Изюма, Попасной

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На фронтах в Украине особо ничего не происходит. Сейчас оккупанты готовятся к атаке на Донбассе. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

“Там как раз пауза и подготовка к тому, что что-то как раз будет происходить. Есть отдельные тактические движения в районе Харькова, Изюма, Попасной, на Запорожском, Угледарском, Херсонском направлениях, но тут проще говорить о том, что намечается… Наиболее ударная группировка мощная сосредоточена от Изюмского направления на Славянск, и чуть правее от Лимана на Славянск. Это группировочка штучек в 22-25 БТГ, и вся она отчаянно хочет пойти в атаку. Только проблема в том, что она все время перегруппировывается”, – отметил Арестович.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области.